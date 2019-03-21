Егерям и полицейским, которые за взятки разрешали вылов рыбы возле ЧАЭС, объявили подозрение

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 7 лицам, которых обвиняют в организации и осуществлении незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В сообщении отмечается, что подозрения получили егеря Чернобыльского радиационного-экологического биосферного заповедника, начальник сектора местной полиции и лица, осуществлявшие незаконный вылов рыбы. В настоящее время решается вопрос об отстранении работника полиции от занимаемой должности и избрание подозреваемым меры пресечения. Им грозит до трех лет лишения свободы.



Кроме того, прокуратурой области и в дальнейшем проводится работа по установлению других лиц, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

