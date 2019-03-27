Пентагон испытал две противоракеты

В Калифорнии прошли успешные испытания американской системы противоракетной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает Associated Press.



В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты. Одна из них поразила головную часть учебного снаряда, а вторая уничтожила «следующий с точки зрения представляемой угрозы объект».



Отмечается, что испытания стали первым залповым пуском этих противоракет. Генерал-лейтенант ВВС США Сэмюэль Гривз отметил, что система «сработала именно так, как и задумывалось», и назвал ее «надежным средством против реальной угрозы».



В марте сообщалось, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Речь идет о крылатой ракете с радиусом действия около одной тысячи километров, а также о баллистической ракете с дальностью три-четыре тысячи километров. Отмечается, что ядерного оружия на них не будет. Испытания первой ракеты пройдут в августе, а второй — в ноябре.

