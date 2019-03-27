В роддоме США забеременели сразу девять медсестер

В родильном отделении медицинского центра штата Мэн в Портленде, США, забеременели сразу девять медсестер. Об этом медицинское учреждение сообщило на своей странице в Facebook.







В американском Maine Medical Center собрали девять сотрудниц, находящихся на разных сроках беременности и устроили для них общую съемку.



Медсестры позировали с цветным листком, на котором был написан предполагаемый срок родов. Ожидается, что все малыши появятся на свет в период с апреля по июнь.



В больнице сообщили, что готовы к таким "потерям" и отпустят всех медсестер в декрет.

