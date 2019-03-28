В ЕС заявили, что приняли к сведению результаты голосования в Лондоне по Brexit

Евросоюз принимает к сведению результаты голосования в парламенте Великобритании по альтернативным вариантам соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества и ждет одобрения сделки Brexit. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.



"Мы принимаем к сведению голосования в Палате общин. Теперь мы ожидаем услышать "да" [сделке Brexit], чтобы двигаться вперед", - сказал он.



Схинас напомнил, что от голосования по соглашению зависит новая дата Brexit, которая изначально была назначена на 29 марта. "Если соглашение не будет одобрено парламентом Великобритании на этой неделе, Brexit будет перенесен на 12 апреля, как было решено на саммите ЕС 21 марта, - добавил он. - Теперь правительство Великобритании должно нам сообщить о том, какими будут дальнейшие шаги".



Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала евроскептикам из Консервативной партии покинуть пост сразу после Brexit, если они поддержат проект соглашения с ЕС. В тот же день британские парламентарии отвергли все восемь альтернатив сделки с ЕС по Brexit, что делает вариант жесткого Brexit все более вероятным.



В связи с тем, что Палата общин дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки с ЕС, 21 марта 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.



Вместе с тем, пока не ясно, удастся ли премьер-министру провести это голосование. Спикер Палаты общин Джон Беркоу еще на прошлой неделе предупредил, что не разрешит в третий раз голосовать по одному и тому же вопросу, если в соглашение тем или иным образом не будут внесены существенные изменения. А этого как раз не произошло, так как ЕС согласился передвинуть дату Brexit, но не менять уже согласованную сделку.

