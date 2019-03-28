ГБР расследует возможное вмешательство Сытника выборы в США

Следователи Государственного бюро расследований начали следственные действия по делу, возбужденному по факту возможного вмешательства директора НАБУ Артема Сытника в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Укринформе в четверг, 28 марта, директор ведомства Роман Труба.



"Уголовное производство по этому факту зарегистрировано недавно работниками Генеральной прокуратуры. Нами только начинаются следственные действия в этом уголовном производстве", - сказал он.



Труба добавил, что детали следствия раскрыть пока не может.



Как сообщалось, недавно народный депутат Борислав Розенблат обнародовал запись, на которой человек с голосом директора НАБУ рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.



Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что поручил в рамках уголовного дела проверить, действительно ли имел место факт вмешательства директора НАБУ в американские выборы.



