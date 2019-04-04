Зеленский отказался сдавать анализы на НСК "Олимпийский"

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского выступил с предложением для кандидатов в президенты сдать анализы в независимой лаборатории во избежание каких-либо фальсификаций.



"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять", - сказал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков журналистам в четверг.



В то же время, он отметил, что команда В.Зеленского готова рассмотреть другие независимые лаборатории для сдачи анализов, которые предложит команда их оппонента – действующего президента Петра Порошенко.



Политконсультант сообщил, что лаборатория, где штаб В.Зеленского предлагает кандидатам сдать анализы, расположена на ул.Соломенская, 11, в Киеве.



Д.Разумков отметил, что в четверг правоохранители оцепили НСК "Олимпийский".



"Если мы говорим о независимой лаборатории – это одна история. Когда мы с вами обсуждаем помещение даже, которое находится под контролем власти – тут есть определенные опасения", - сказал он.



По словам Д.Разумкова, В.Зеленский обнародует результаты своего обследования.



Он пояснил, что выбор пал не на государственное медучреждение потому, что они ангажированы к госструктурам и представителям власти.



"Если Петр Алексеевич предложит другой вариант, мы можем его рассмотреть. Но эта дискуссия должна вернуться на уровень кандидатов", - сказал Д.Разумков..



Политконсультант ушел от ответа на вопрос о том, что клиника принадлежит бизнесмену и телеведущему Андрею Пальчевскому, который якобы поддерживает В.Зеленского.



"Вы можете туда приехать. Я думаю, у вас будет возможность отснять все и присутствовать даже при всех анализах. Я думаю, что оцеплять это помещение абсолютно не представляется обязательным. Если Вы со мной не согласны – это как-то влияет на анализы? Или почему-то так сильно боимся доступа как СМИ, так и общественности к этому вопросу. Если мы говорим об открытости и доступности двух кандидатов, это будет абсолютно правильной позицией", - сказал Д.Разумков в ответ на замечание.

