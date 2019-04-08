Домашние кошки способны отличать свое имя от других слов - японские ученые

Японские зоологи провели эксперимент, в котором доказали, что домашние кошки способны отличать свое имя от других слов.



Об этом сообщает Nature .



В эксперименте приняли участие 78 домашних кошек и котики, живущих в кошачьих кафе.



Ученые зафиксировали как хозяева зовут своих котиков, а также другие слова, которые напоминают имена животных, но несколько отличаются от них. Впоследствии ученые также добавили к своим словам имена других кошек, проживающих вместе с той, которую они звали сначала.



Эти записи зоологи передали чужим для животных людям, чтобы они их позвали. В результате более половины домашних кошек отличают свое имя, реагируя на него шевелением ушек или вилянием хвостика. 10% котиков подходили к человеку, который называла их имя.



Котики, которые живут с другими животными, могли определить, когда зовут их, а когда какую-то другую кошку. Животные из кошачьих кафе реагировали как на свои имена, так и на имена других котов.



Ученые пришли к выводу, что кошки реагируют на свое имя, потому что связывают его с кормлением, поглаживанием и тому подобное.

