В Харькове у метро "Научная" открылось заведение, которое меняет жизнь

Харьков можно условно поделить на две части. Одна из них, старая, построенная после войны. Не сказать, что эти дома плохие или некрасивые. У них есть свой шарм. Но эти серые каменные глыбы мало приспособлены для современной жизни. Старые дома спроектированы под столовые, парткомитеты и гастрономы. Мы же предпочитаем рестораны, ночные клубы и супермаркеты. Поэтому появление новых, современных объектов − всегда радостная новость.

И мы рады поделиться с вами такой новостью: на улице Культуры, 17, открылся барбершоп Retrobarbershop.

Первое заведение этого бренда давно принимает мужчин на проспекте Независимости. И что характерно − тоже в доме с 17 номером. Интерьер в стиле Чикаго тридцатых годов прошлого века. Аромат дорогих сигар, кожи, выдержанного виски и изысканной мужской парфюмерии. Непринужденная атмосфера, все свои.

Примерно то же самое можно ожидать и от нового барбершопа на улице Культуры. Но все-таки заведения будут немного отличаться. При проектировании нового владельцы учли полученный опыт и пожелания харьковских джентльменов. И они добавили в уже отработанную схему несколько новых штрихов. Мелких деталей, превращающих великолепный барбершоп в идеальный.

Предлагаемый набор услуг: все, что нужно мужчине. От быстрой стрижки машинкой, до сложных и длинных процедур по формированию бороды, пышной прически и стиля в целом.

Цены не назовешь высокими. Мужская стрижка за 250 гривен, это то, что может позволить себе каждый харьковчанин. Но если вы хотите поработать над своим образом, вам предложат еще ряд процедур и набор косметических средств. Тех самых, что пользуются сейчас большой популярностью в Голливуде и на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Но люди приходят в Retrobarbershop не только и не столько для того, чтобы довести свой внешний вид до безупречного состояния. Так уж сложилось исторически, что мужчины любят объединяться в компании по интересам. Когда-то они собирались для того, чтобы охотиться на мамонта. Или собраться в Крестовый поход. Сейчас − чтобы обсудить политику, спорт и поделиться секретными методиками борьбы на личном фронте. И барбершоп − это лучшее место для задушевных бесед. Во-первых, тут собираются только свои. Только те, кто разделяет ваши взгляды. Или те, кто готов спорить до последнего. В любом случае, интересной беседы вам не избежать.







Конечно, кресло лучше заказать заранее. Особенно если у вас уже есть свой мастер, который делает именно так, как нужно. Позвоните 050-748-22-99 и выберите время. Ничего сложного, всего пара минут.

Но можно и не заказывать. Просто приходите и занимайте место на мягком кожаном диване. Время тут летит быстро, вы и не заметите, что ожидаете в очереди. Можно выпить рюмку-другую кофе, узнать последние новости и высказать свои взгляды на методики организации тренировочного процесса и подбора кадров в сборной Украины по футболу.

Особенно рекомендуется посещение барбершопа тем мужчинам, которые считают, что со времен викингов на Земле никто не придумал лучшего украшения, чем растительность на лице. Мастера Retrobarbershop знают про бороды все и даже немного больше. Они помогут вам начать весь процесс "с нуля". Чтобы получить густую, окладистую бороду, достаточно лишь на несколько месяцев доверить процесс бритья этим барберам.

Если вам уже повезло стать счастливым отцом, приходите в Retrobarbershop вместе с наследником. Во-первых, стричься вместе с сыном дешевле, чем поодиночке. Во-вторых, ваш сын уже достиг того возраста, когда ему пора начать знакомиться с понятием "мужской клуб".