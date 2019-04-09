Mercedes начал тестировать электрический кроссовер

Автопроизводитель Mercedes-Benz уже тестирует на дорогах свой кроссовер GLB, оснащенный электрической силовой установкой. Об этом пишет портал Motor1.



"Mercedes GLB начали тестировать полностью оснащенным электрической установкой EQ B", - говорится в сообщении.



Новый кроссовер, который должен стать преемником популярного Mercedes-Benz GLK, будет представлен широкой публике на выставке в китайском Шанхае Auto Shanghai 2019, правда, лишь в виде концепта.



Серийное производство модели может начаться до конца года, а на рынке автомобиль может появиться уже в 2021 году. По предварительным данным, электрический кроссовер будет оснащен модернизированным вариантом силовой установки, зарезервированной для пятидверного хэтчбека EQ A. Предполагается, что GLB получит по одному электромотору на каждую ось, что обеспечит кроссоверу систему полного привода и 60 киловаттную батарею с запасом энергии для 500 км пробега.



