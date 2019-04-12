Янукович не является подозреваемым по каким-либо делам в Украине - адвокаты

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заявляют, что Генеральная прокуратура публично признала, что предъявленные ему подозрения недействительны, и утверждают, что он не является подозреваемым ни в одном уголовном деле в Украине.



"Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в одном из своих постов в Facebook, а также заместитель начальника отдела связей с общественностью и СМИ Андрей Лысенко от имени Генеральной прокуратуры проинформировали, что неосуществление личного вручения сообщения о подозрении свидетельствует о нарушении процессуального законодательства, а лица, относительно которых были осуществлены попытки сообщений о подозрении с такими нарушениями, не считаются подозреваемыми в понимании статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал адвокат Виталий Сердюк.



По его словам, Януковичу не было вручено ни одно подозрение.



"Поскольку подозрения Виктору Януковичу не вручены в установленном порядке, они должны быть отменены. И, поскольку высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры, отвечающие за ее публичную позицию, это подтвердили, мы обратились в ГПУ с требованием немедленно их отменить", - подчеркнул Сердюк.



Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по статьям государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны, но оправдан по статье посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.



На приговор Януковичу было подано пять апелляций.

