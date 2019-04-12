Геращенко требует открыть дело на создателей "Слуги народа"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась в Министерство внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.



Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству, обращаясь к главе МВД Арсену Авакову, который не присутствовал в Раде.



"Мне очень жаль, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, так как некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти гарант Конституции", - заявила Геращенко.



По ее словам, она приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.



"Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, также зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителей главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента", - сказала вице-спикер.



"Я хочу напомнить, что наша коллега, госпожа Савченко, за такие мысли только, содержится в следственном изоляторе. И второй вопрос, означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?", - спросила она.



Политик подчеркнула, что действия полиции должны быть зеркальными ко всем, кто распространяет язык вражды.



"В принципе, мы это приветствуем, чтобы язык вражды прекратить, но будет ли это зеркально? Прошу воспринимать как депутатский запрос и хочу получить сегодня такое уголовное дело", - заявила нардеп.



Ранее в Верховной Раде с похожим вопросом обращался к Авакову и нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.



Вместо Авакова депутатам ответил его заместитель Вадим Троян.



По его словам, главная задача полиции - это профилактика преступности и предупреждение преступления.



"Вы можете подать нам обращение, и я думаю, что Нацполиция в законный срок предоставит обоснованный ответ", - сказал он.



Троян также отметил, что за период избирательной кампании с 1 января этого года правоохранительные органы зарегистрировали более 7500 дел о нарушении избирательного законодательства, часть из которых уже направлены в суд.

