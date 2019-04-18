Без шансов

Абсолютно уверен в том, что завтрашние дебаты с сухим счетом выиграет Петр Порошенко. Даже не пытайтесь переубедить меня в обратном, поскольку Петр Алексеевич, как пишут мои коллеги по «ферме», «уже вписал свое имя золотыми буквами в историю Украины, и не вам поднимать свои зас…ные хвосты на него». Лучше и не скажешь. Автопробег в поддержку нашего президента, который уже стартовал во всех городах и даже весях страны, доставит на стадион лучших сыновей, дочерей и трансгендеров нации.



Все – проверенные люди. Это у «зе-дебилов» на стадион пускают по никчемным электронным билетам, распечатанным на дешевом матричном принтере. Сторонники Петра должны сначала скачать большую анкету с президентского «Телеграмм-канала», заполнить ее в двух экземплярах и терпеливо ждать звонка волонтера. Потому что всяких там об…банцев с улицы в сектор поддержки лидера не пускают. Это правильный, чисто государственный подход. Надо указать, принимал ли участие в томос-туре, представить характеристику с места работы, отзывы трех проверенных «порохоботов», написать сочинение на тему «Армия, вера и мова в моей жизни», приложить скан-копию последних анализов, желательно с колоноскопией. Затем компетентные службы проверят персональные данные, проведут собеседование с кандидатом и, если все закончится хорошо, выдадут ему «квиток» на стадион.



Ведь 19 апреля будут не просто дебаты. В одном месте будут одновременно представлены две Украины. Одна – это Украина будущего. С гиперлупами, безвизом, антипутинской коалицией и верховным главнокомандующим, который ведет нацию за собой прямо в НАТО. Ведет своим путем, не сворачивая в болото так называемого «русского мира». Вторая Украина представлена кучкой гопников, аморальных наркоманов, готовых встать на колени перед Кремлем за дешевый газ и колбасу, изготовленную в Сибири. Мерзавцы и реваншисты высшей пробы. Коты в гребаном мешке, которые готовы мгновенно предать идеалы революции достоинства, организованной Петром Алексеевичем Порошенко. Именно он задал высокие моральные стандарты для всех строителей светлого европейского будущего.



Не зря стадион поделили не вдоль, а поперек. На светлую сторону, где будут наблюдаться одухотворенные лица истинных борцов с оккупацией, и темную, заполненную, как вы понимаете, настоящими отбросами общества. Две сцены, расположенные по краям истоптанного вдоль и поперек газона, символизируют два мира, два, с…ка, образа жизни



Завтра, вне всякого сомнения, будет решаться будущее Украины как независимой, суверенной, европейской державы, которую ведет за собой сильный, абсолютно уверенный в своей правоте лидер с прекрасными, просто-таки образцовыми анализами

Не зря стадион поделили не вдоль, а поперек. На светлую сторону, где будут наблюдаться одухотворенные лица истинных борцов с оккупацией, и темную, заполненную, как вы понимаете, настоящими отбросами общества. Две сцены, расположенные по краям истоптанного вдоль и поперек газона, символизируют два мира, два, с…ка, образа жизни. Два телесигнала будут транслироваться в космос, чтобы каждый зритель мог выбрать, на чьей он стороне. Поддерживает ли он настоящих патриотов, готовых отдать все Кононенко, Свинарчуку, Грановскому и другим достойным деятелям партии Порошенко, либо же повелся на дешевые порнографические шутки низкопробного клоуна, кривляющегося на деньги олигарха Коломойского?Кстати, Игорь Валерьевич объявил о своих планах вернуться на Украину сразу после второго тура. Вся патриотическая общественность возмущена до глубины души и уже клеймит его несмываемым клеймом позора. Особо впечатлительные натуры уже бронируют себе авиабилеты в европейские страны, поскольку не могут дышать одним воздухом свободы с презренным экс-владельцем «Приват-банка». Не случайно наш кормчий заявил, что если Коломойский попытается вернуть себе банк, то будет мгновенный дефолт. Порошенко – опытный политик, видит на десять шагов вперед. Он не какой-то там выскочка-скороспелка, а деятель планетарного масштаба. Почти никто из ныне живущих политиков не может с ним сравниться. Только Черчилль. И Стив Джобс. Оба умерли, и это их объединяет с нашим гарантом.Петр Алексеевич очень серьезно подготовился к предстоящим дебатам. Во-первых, он сдал свои анализы везде, где только можно. Урина Петра Алексеевича доставлена в город Вашингтон. Лучшие эксперты VADA, NASA и FBI расшифровывают генетический код гаранта. Кстати, что-то они, с...ка, долго возятся. Наверное, готовится приятный сюрприз на стадионе. Прямо на табло выведут результаты тестов различных жидкостей, проистекающих из лидера нации. Вот что этому может противопоставить выскочка и паяц с наркотической зависимостью? Жалкую бумажку из «Евролаба», над которой смеется все прогрессивное человечество?Во-вторых, в стране не осталось ни одного телеканала, ни одного ток-шоу, где не побывал бы президент. Петр Алексеевич продемонстрировал настоящие бойцовские качества. Даже если его не приглашали, он все равно проникал в студию, пугал гримеров и требовал прямой связи с Зеленским. Только в эфире канала «Бигуди» его не было. Не знаю почему. Наверное, Олежка Медведев не смог отыскать квартиру, из которой ведется трансляция. За две недели Порошенко отточил до блеска многочисленные риторические приемы, с помощью которых он уже в первом раунде отправит клоуна в глубочайший нокаут под одобрительный вой правой стороны стадиона. Точнее, левой. Если смотреть со стороны метро.Само действо будет длиться с четырех вечера и до глубокой ночи. После стадиона победитель дебатов отправится на главный телеканал страны. Это «Общественное телевидение». О его существовании никто не знает. Однако он, канал, есть и потребляет примерно миллиард гривен в год. Есть у кого-то сомнения, что в эфире будет именно Порошенко? Наверное, нет.Завтра, вне всякого сомнения, будет решаться будущее Украины как независимой, суверенной, европейской державы, которую ведет за собой сильный, абсолютно уверенный в своей правоте лидер с прекрасными, просто-таки образцовыми анализами. Не вижу, что может противопоставить ему «коверный» из домашнего цирка олигарха. Разве что артистов, гастролирующих в оккупированном Крыму, которые под свист трибун попытаются прорекламировать «русский мир». А с Петром Алексеевичем придут такие монстры украинского рока, как «Вопль Еремии», «Козак в систем» и другие, бурно обожаемые народом «гурты». Возможно, с ними споет и спляшет сам Порошенко. Докажет, что молодой «наркоман» не имеет никаких шансов. СУГС!