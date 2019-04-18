Задержана банда автомобильных "кидал", заработавшая миллионы

Киевская прокуратура вместе с полицией задержали участников преступной группы, которые под предлогом продажи автомобилей завладели средствами более 200 граждан в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Организатором оказалась 33-летняя уроженка Николаевщины, которая привлекла к противоправной деятельности около 10 человек. Для реализации преступной схемы злоумышленница снимала офисные помещения и создала ряд фиктивных предприятий.



Согласно распределению ролей участники группы размещали на популярных интернет-сайтах объявления о продаже транспортных средств по ценам ниже среднерыночных.



Потенциальных клиентов, которые приходили в офис, менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи транспортного средства с обязательным предоплатой в размере от 30 до 50% от его стоимости. Однако, получив от потерпевших средства, работники офиса отвлекали их внимание и оказывали на подпись другой договор, который вообще не касался этой сделки. Лишь впоследствии, ознакомившись с документами, пострадавшие узнавали, что оплатили только услуги этого общества или взяли у них кредит на сумму до 600 тыс. грн.



С октября 2017 года по апрель 2019 участники преступной группы обманули не менее 200 граждан на территории указанных регионов и завладели их средствами на сумму 7 млн грн.



В рамках расследования в Киеве, Запорожье и в Николаевской области проведены обыски.



В четверг пяти участникам группы, в том числе женщине-организатору, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Двум лицам сообщено о подозрении заочно.



Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

