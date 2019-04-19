Тимошенко высмеяла "позвонившего" ей Порошенко

Экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала, что ей позвонил робот, который представился главой государства Петром Порошенко.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", — написала Тимошенко в фейсбуке, сопроводив пост своей фотографией с озадаченным выражением лица.

Аналогичные звонки получили многие украинцы. В частности, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко рассказал, что ему позвонил "Порошенко" с просьбой поддержать его на выборах президента. В штабе главы государства подтвердили, что виртуальный "президент" агитирует избирателей.

Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Во второй тур прошли лидер гонки Владимир Зеленский и Порошенко.



Тимошенко заняла третье место. Она убеждена, что за нее проголосовало больше украинцев, чем за действующего президента, однако оспаривать результаты первого тура не стала. Политик также отказалась поддержать кого-либо из оставшихся кандидатов.



Второй тур пройдет 21 апреля. Опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать более 72 процентов жителей Украины, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.

