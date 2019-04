Beyonce анонсировала фильм и альбом с 40 песнями

Популярная певица Beyonce анонсировала выход собственного документального фильма для платформы Netflix. Об этом сообщает CNN.



О скором выходе ленты 37-летняя певица сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.



Картина будет назваться Homecoming (Возвращение домой) и расскажет о личной жизни, карьере и выступлении певицы на культовом фестивале Coachella в 2018 году.



Кроме того, Бейонсе сообщила о выходе одноименного альбома, в который вошли 40 композиций. Треки были исполнены в живую на концертах звезды. Также в пластинку войдет новая песня Before I Let Go.