Дебаты Зеленского и Порошенко покажут 20 зарубежных каналов

Президентские дебаты на Общественном ТВ и на стадионе НСК Олимпийский будут иметь открытый сигнал, который спокойно смогут принять все каналы. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в комментарии телеканалу 112 Украина.



"Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы – и со стадиона, и с Общественного. Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - отметил Аласания.



Однако остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.



"Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным - спокойно, а нашим – вопрос. В законе указано только про сигнал официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. А о публичной дискуссии на стадионе вопрос еще стоит. Чем рискуют каналы? Например, штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК", - отметил Аласания.

