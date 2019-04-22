Из Крыма проголосовать за президента Украины приехали около 800 человек

Во втором туре выборов президента Украины проголосовали около 3500 жителей Крыма и Севастополя. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил "лидер крымскотатарского народа" Мустафа Джемилев, передает "Укринформ".



"Людям, чтобы проголосовать, нужно выезжать дважды: приехать, зарегистрироваться, потом поехать снова приехать. Огромные очереди. И также большие риски ... Поэтому большого числа избирателей из оккупированного Крыма мы не ожидаем", - отметил он.



По его данным, выехали с Крыма с целью проголосовать около 800 человек.



"Я знаю статистику: где-то 3500 человек, выходцев из Крыма, в том числе и те, которые здесь. Из Крыма непосредственно, по-моему, выехали где-то 700-800 человек", - сообщил он.



Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что контрольные пункты пропуска с Крымом работают в штатном режиме, нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано.



"Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админмежах в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления будут проезжая голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на избирательном участке", - отмечали в ГНАУ.

