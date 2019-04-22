В Харькове проверили одиннадцать сообщений о минировании в день выборов

Полиция проверила 11 сообщений о минировании различных объектов в Харькове в день второго тура выборов президента Украины, взрывчатку не нашли, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.



"По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) в полицию поступило 11 сообщений о минировании объектов, среди которых аэропорт, шесть отелей, три торговых центра и кинотеатр", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, для проверки эвакуировали почти 8 тысяч человек. Полицейские тщательно осмотрели указанные учреждения и прилегающие территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

