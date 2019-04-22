Порошенко призвал поддержать реформу Рады, которая укрепит ее роль

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко призывает парламент принять реформу, которая укрепит роль законодательного органа.



"В период передачи власти важную роль должна выполнить Верховная Рада, и поэтому президент Украины Петр Порошенко призывает парламент поддержать предложенную спикером парламента Андреем Парубием и главой Миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады Пэтом Коксом реформу, направленную на укрепление роли Верховной Рады", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.



Она также от имени П.Порошенко призвала народных депутатов поддержать закон о языке, который будет сразу же подписан президентом.

