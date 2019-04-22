Украинские АЗС массово повысили цены на топливо

В течение выходных 20-21 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.



На АЗС операторов OKKO и WOG бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л, до: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95 Премиум – 32,49 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л.



На SOCAR на 60 коп./л выросли цены на бензин, до : А-92 – 30,59 грн/л, А-95 – 31,59 грн/л, А-95 Премиум – 32,59 грн/л.



Оператор Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп./л, до А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,30 грн/л, ДТ – 28,50 грн/л. В сети UPG цены выросли на 40 коп./л, до А-92 – 27,50 грн/л, А-95 – 28,50 грн/л, ДТ – 27,50 грн/л.



В свою очередь, на АЗС «БРСМ-Нафта» в Киеве подорожали бензины до: А-92 – 25,69 грн/л, А-95 – 26,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,19 грн/л.



Таким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп./л, до: А-92 – 27,68 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л, А-95 Премиум – 30,05 грн/л, ДТ – 28,25 грн/л.



