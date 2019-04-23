В тизере "Игры престолов" намекнули на приход мертвецов

В Сети появился новый тизер предстоящего эпизода "Игры престолов". Выход его состоится 28 апреля текущего года. Видео появилось на YouTube-канале Game of Thrones.



В проморолике, судя по сюжету, Король Ночи наконец достигает Винтерфелла. А потому главным героям, вероятнее всего, предстоит вступить в смертельную битву.



Тизер к настоящему моменту набрал более 2 миллионов просмотров.



Как известно, весь восьмой сезон фэнтезийного телевизионного шоу насчитывает шесть эпизодов, которые должны стать самыми масштабными в его истории.



