Дякую!

Страшная новость буквально взорвала моногамную семью «БПП»: Гройсман ушел к другой. Сделал это честно и открыто. Так и заявил в практически прямом эфире канала Виктора Пинчука: все, ребята, ухожу к другой политической силе. Не могу, говорит, больше быть статистом. Не совсем понимаю, что это означает. Возможно, в братской «солидарной» семье ему отводили некую пассивную роль. А он не такой! Володя активен и полон неизрасходованных политических сил.



Думаю, сегодня вечером под мрачными стенами Кабмина пройдет многотысячная акция «Дякую, Володя!». Вчера такое было под Администрацией президента. Трогательно, с...ка, до слез. Начало мероприятия напоминало открытие магазина секонд-хенда в Житомире. Толпа прорвала заграждение и бодро ломанулась к стеллажам с товаром из Европы. К сожалению, Ирина Геращенко не показала свой фирменный номер. Когда она придает своему хрупкому, слегка расплывшемуся тельцу ускорение и скользит на коленях в неизвестном направлении. Хотя место было вполне подходящим. На поддельном мраморе перед АП можно хорошо разогнаться. Не знаю, что произошло. Возможно, она просто была не в форме.



Все происходящее напоминало иллюстрацию из старинного анекдота про гея Геннадия. Петр Алексеевич был явно не в курсе, кто кого победил, поскольку назвал собравшихся «командой победителей». Выступление с балкончика администрации, вне всякого сомнения, войдет в анналы. Не важно чьи, но войдет без всякого вазелина. Дружная семейная пара приветствует массу поклонников, которые за деньги буквально жили с ними душа в душу последние пять лет. Потом Марина вывела Петра Алексеевича к собравшимся и заставила его низко поклониться. Сцена из цирка. Когда медведей выводят, и те кланяются. Короче, Путин отдыхает. Порошенко качественно вдохновил своих верных «порохоботов», пообещав победить два раза подряд. Сначала на парламентских выборах, а потом и на президентских. Он уходит, чтобы вернуться! Он обязательно придет снова! А!!! Крики «дяКУЮ!».



И вот Рубикон перейден, мосты сожжены, стакан наполовину пуст. Владимир Гройсман больше не в команде президента, так громко провалившегося во втором туре. Он идет своим путем. Геть вид Петра! Началась сольная политическая карьера гениального винницкого менеджера. Кто эта женщина? – спрашивают все. К кому уходит самый эффективный премьер за всю историю независимой Украины?

Пример Гройсмана станет сигналом для всех колеблющихся и сомневающихся. Надо ли писать о том, что спикер Парубий задолбется читать заявления депутатов, покидающих фракцию «команды победителей»? Она теперь четко разделилась на тех, кто дякует президенту Порошенко за счастливые годы политического супружества, и тех, кто готов изменить лидеру по объективным причинам

Мне одному кажется, что они звучат несколько двусмысленно? Еще один вопрос остается без ответа. Почему поклонников Порошенко все время возят на автобусах и сверяют с какими-то списками? Это такой ритуал? И, по ходу, сотрудники Государственного управления охраны всех их знают в лицо, поскольку пропускают без всякой проверки рюкзаков, сумок и пакетов с надписью «Команда Леонида Черновецкого».Ожидаю нечто подобное во время всенародного прощания нации с Гройсманом. Балкон на Кабмине тоже есть, и оттуда можно задвинуть нехилую, очень бодрую речугу. Ведь что такое Украина, дорогие товарищи? Это не просто место на карте, о чем неоднократно предупреждал Володя. Он нам всем посылал знак: ребята, надо мной тут все издеваются, принимают за пустое место, а это не так! Я цену на газ на 17 копеек снизил, а они хотели Коболева из «Нефтегаза» на мое место поставить!И вот Рубикон перейден, мосты сожжены, стакан наполовину пуст. Владимир Гройсман больше не в команде президента, так громко провалившегося во втором туре. Он идет своим путем. Геть вид Петра! Началась сольная политическая карьера гениального винницкого менеджера. Кто эта женщина? – спрашивают все. К кому уходит самый эффективный премьер за всю историю независимой Украины? Кто по достоинству оценил «принады» (прелести) экс-директора винницкого рынка? Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни говорят о легендарной «Винницкой европейской инициативе», созданной в глубоком подполье. Другие кивают на «Народный фронт» Арсения Яценюка. Третьи намекают на одного певца, который сегодня кусает себе в отчаянии локти, поскольку должен был оказаться на месте Зеленского. Четвертые курят, пятые тупо ржут. Сам Гройсман умело держит интригу, поскольку до конца ни в чем не уверен. Но его мужественный разрыв с партией обанкротившегося президента прекрасен сам по себе! Володя как бы подает сигнал остальным: вы не просто пустое место на карте, не «семерки» и «шестерки» в крапленой сахарной пудрой колоде Порошенко, а самостоятельные фигуры! Тикайте, ребята, пока не поздно! Мест на всех не хватает, поэтому следует поторопиться. Услышат ли остальные волнующий призыв Гройсмана? Безусловно!Все прекрасно понимают, что Львов не резиновый. Жители региона просто физически не в состоянии обеспечить победу на парламентских выборах и «Солидарности» Порошенко, и «Самопомочи» Садового, и «Свободе» Тягнибока–Кошулинского, и десяткам других проукраинских проектов, которые стартуют в ближайшие месяцы.А откуда еще им всем стартовать? Ну не из Харькова же. Или Днепропетровска, где мэр Филатов демонстративно рвет со своим тяжелым прошлым и слегка дрожащей рукой приоткрывает завесу над будущим. Из будущего сверкает пенсне Игоря Валерьевича.Означает ли уход Гройсмана к другой политсиле его отставку с должности премьера? Нет, конечно. Владимир готов подставить плечо новому президенту, обучить его тонкостям эффективного государственного менеджмента, показать, как надо управлять европейской державой. Сидеть в Кабмине он планирует до последнего Кириленко. Пока не вынесут. И только потом Гройсман возглавит мощную политическую силу с львовскими корнями, лицом которой станет Ульяна Супрун. Предвижу сумасшедшую конкуренцию патриотических проектов во Львовской области. Они там с ума сойдут от переизбытка предложений. Голова кругом пойдет от разнообразных блоков и партий, однозначно ведущих в НАТО, ЕС и даже в Бенилюкс. Не зря Андрей Садовой, который до сих пор висит с супругой на киевских бордах, говорит, что Львов – это самый украиноязычный город в мире. Нью-Йорк, Лондон, Рим и, тем более, Токио посрамлены.Пример Гройсмана станет сигналом для всех колеблющихся и сомневающихся. Надо ли писать о том, что спикер Парубий задолбется читать заявления депутатов, покидающих фракцию «команды победителей»? Она теперь четко разделилась на тех, кто дякует президенту Порошенко за счастливые годы политического супружества, и тех, кто готов изменить лидеру по объективным причинам. Прекрасное зрелище, которое вдохновляет львовян на новые политические свершения.