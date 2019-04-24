Главный раввин Украины поздравил Зеленского с победой на выборах

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и пообещал поддержку со стороны еврейской общины.



"Вы получили беспрецедентную поддержку и доверие со стороны украинского народа. Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из такого непростого, тяжелого положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - говорится в поздравлении, опубликованном на странице раввина в Facebook.



Асман также пожелал Зеленскому идти по "пути честности и правды, чтобы сделать Украину успешной и процветающей". "Еврейская община как неотъемлемая часть украинского народа готова сделать все возможное для помощи Вам на этом пути", - заявил главный раввин.



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение.

