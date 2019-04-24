Президент Шри-Ланки призвал глав минобороны и полиции уйти в отставку

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в среду обратился к министру обороны Хемасири Фернандо и к начальнику полиции Пуджиту Джаясундаре с просьбой покинуть посты, пишет в среду издание Daily Mirror со ссылкой на источники в администрации.



По их словам, президент направил сообщение чиновникам этим утром.



На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

