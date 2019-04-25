В Совфеде прокомментировали упрощение выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Получение российского гражданства в упрощённом порядке даст жителям Донбасса доступ к мерам соцподдержки, которые в нынешних условиях экономической блокады им жизненно необходимы, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.



Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.



"Более пяти лет жители Донбасса лишены возможности реализовывать свои права и свободы, находятся под постоянной угрозой жизни и здоровью. Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке станет основанием для предоставления дополнительных мер социальной поддержки, которые в условиях экономической блокады юго-восточных районов Украиной являются жизненно необходимыми", - заявил журналистам сенатор.

