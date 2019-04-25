ЦИК приняла оригиналы протоколов от 196 округов

ЦИК продолжила принятия протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования с мокрыми печатями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рес-службе ЦИК.



25 апреля Центральная избирательная комиссия под председательством Татьяны Слипачук после перерыва в заседании продолжила принятия и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 в пределах территориальных избирательных округов.



Для рассмотрения и дальнейшей обработки было принято протокол об итогах повторного голосования ОИК ТИО № 103 (Кировоградская область).



Таким образом, на 25 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 196 территориальных избирательных округов.



Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 16 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках во время повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года.



Поэтому, по состоянию на 25 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 66 заграничных избирательных участков.



В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

