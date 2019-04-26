Мадонна выпустила первый за четыре года клип

Певица Мадонна презентовала первый за четыре года клип. Видео, снятое на композицию Medellin, набрало за сутки 2,4 миллиона просмотров.



Сингл войдет в новый альбом исполнительницы под названием Madame X. Выход его запланирован на 14 июня текущего года. В целом пластинка будет включать в себя 15 песен.



В клипе Мадонна предстает подругой Малумбы. История отношений пары приводит к свадьбе. Режиссером видео выступила испанка Диана Кунст.





