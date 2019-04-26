В ДНР назвали решение России по выдаче паспортов "жизненной необходимостью"

Решение об упрощении получения российских паспортов для жителей Донбасса - это жизненная необходимость в нынешних условиях, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.



В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.



"Это важнейший, долгожданный для всего населения ДНР шаг, демонстрирующий столь необходимую для нас поддержку и заботу со стороны России", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.



Никонорова отметила, что в отличие от Киева Россия – это государство, "для которого такие слова, как права и свободы человека остаются не пустым звуком". Она напомнила, что власти Украины "проводят против своих граждан военные операции", на законодательном уровне лишающие прав и свобод жителей Донбасса, вводят экономическую и транспортную блокаду.



"При таком откровенно враждебном отношении со стороны Украины предпринятая президентом Российской Федерации мера – это объективно существующая в сегодняшних реалиях жизненная необходимость. Мы крайне благодарны российскому государству и лично президенту Владимиру Путину за столь важный и существенный для всех жителей республик шаг", - добавила Никонорова.

