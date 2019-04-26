Порошенко ввел в действие решение СНБО о финансировании сектора обороны

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому министерство финансов должно предусмотреть в бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 5% от запланированного ВВП, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте президента.



"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 "О предложениях к бюджетной декларации на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.



В дополнении отмечается, что СНБО принял решение, согласно которому Минфин должен предусмотреть в бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного ВВП для сектора безопасности и обороны страны с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год.



При этом кабмин должен принять меры по надлежащему финансированию сектора безопасности и обороны по нескольким направлениям. Речь идет о развитии сектора согласно принципам и стандартам НАТО и ЕС, усовершенствовании планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создании объединенной системы логистики и усовершенствовании системы медицинского обеспечения войск.



Также правительство должно обеспечить надлежащее финансирование для поддержания и повышения возможностей украинской армии, развития вооружения, военной и специальной техники, а также их производства. Должно надлежаще финансироваться, согласно решению, и производство высокоточного ракетного вооружения, в том числе крылатых ракет.



Кроме того, по решению СНБО должны финансироваться реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнения мер по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации, функционирование и надлежащая защита объектов критической инфраструктуры, повышение эффективности гражданской защиты населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.



Также должное денежное обеспечение должно быть для усиления контрразведовательного обеспечения, борьбы с терроризмом и развитие разведывательных возможностей Украины, а также создание разведывательного сообщества, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины.

