Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро

Итальянский модный дом Gucci выпустил «клоунские ботинки» для мужчин и нарвался на критику со стороны покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.



Речь идет о бежевых спортивных сандалиях с красным носом и застежкой-липучкой со стилизованным логотипом бренда. Обувь изготовлена из кожи, неопрена, резины и сетки. Также доступна и ее женская версия — в малиново-золотых цветах.



Поклонники марки не одобрили дизайн сандалий и высказались об этом в Twitter. Некоторые шутили, что такие ботинки должны принадлежать персонажу-символу ресторана «Макдоналдс» Роналду Макдоналду, и называли их клоунскими. «Страх господень!» — ужаснулись другие. «Возможно, быть небогатым не так уж и плохо», — размышляли другие. «Ботинки за эти деньги должны быть оснащены двойным ракетным турбоускорителем», — язвили также комментаторы в соцсети.



На официальном сайте Gucci сандалии стоят больше 700 евро.

