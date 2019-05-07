Развитие микрофинансовых организаций в 2019 году

Активное сотрудничество заемщиков с МФО объясняется рядом причин.

Причины всплеска

Одной из причин такого всплеска увеличения клиентов микрофинансовых компаний – это заманчивые предложения от МФО, которые предлагали первые займы под 0% первые 30 дней. По истечению этого срока процентная ставка становилась стандартной от 0% до 2% в день. Такие заманчивые предложения стали причиной того, что украинцы брали первые займы, не переплачивая за пользование деньгами. Это стало причиной массового всеукраинского ажиотажа.

После праздников пришлось возвращать долги после многочисленных пролонгаций.

Почему украинцы используют микрокредиты?

Украинцы все чаще используют быстрые займы на карту в ТОП Кредит из-за простоты и быстроты их получения. За считанные минуты можно получить нужную сумму денег. Из-за небывалой инфляции в Украине, гражданам нашей страны все сложнее дожить до зарплаты. Поэтому услуги микрокредитования стали надежными помощниками для тех, кому не хватает денег до получения следующей заработной платы.

Доля рынка МФО значительно изменилась, согласно экспертным исследованием. В 2013 году объем доходов микрофинансовых компаний составлял 17 943,5 млн. гривен, а состоянием на 1 апреля 2019 года оборот МФО в общей массе равна 1 млрд. долларов.

Согласно исследованиям авторитетного ресурса SimilarWeb, услугой кредит онлайн ежемесячно пользуется более 200 000 украинцев.

В начале 2019 года зарегистрировано 958 микрофинансовых организаций.

Небывалая конкуренция на рынке финансовых услуг. Для сравнения, в Украине на 1 января 2019 года зарегистрировано 77 банка.

Что будет в 2019 году?

Среди такой конкуренции кредиторы предлагают все более и более заманчивые предложения для заемщиков. Растет сумма возможного займа и количество дней пользования кредитных средств.

При жесткой конкуренции на рынке финансовых услуг и отсутствия четкого законодательного регулирования, это приведет к увеличению на рынке количества кредиторов микрофинансовых услуг и спрос среди заемщиков на эту услугу.

Стоит отметить, что данная услуга регулируется Законом Украины «О финансовых услугах», а также является лицензионным видом деятельности. Поэтому перед началом работы с МФО, заемщику стоит внимательно изучить информацию о компании перед началом сотрудничества. Выгодные условия кредитования – еще не все для того, чтобы принимать решение в получение займа у кредитора.

Согласно законодательству Украины, на сайте МФО должны быть предоставлены все регистрационные и отчетные документы в открытом доступе. Также на сайте должен быть документ (лицензия), которая дает право предоставлять такого рода услуги.

Итог

Услуги микрокредитования пользуются широким спросом среди населения Украины. Причина тому – лояльные условия компаний-кредиторов и простота получения денежных средств.

Для оформления займа в компании «Топ Кредит» от заемщика понадобиться всего пара документов:

Паспорт, Идентификационный код.

При оформлении займа, не требуется справка о доходах, залог или поручители.

Вся процедура оформления кредита занимает 15 минут. Оформить экспресс кредит можно с любой точки Украины. Все, что нужно для этого – свободный доступ к Интернету. Больше не нужно посещать отделение микрофинансовой компании для получения нужной суммы денег. Обращаясь в «Топ Кредит» за финансовой помощью, заемщик может рассчитывать получить до 15000 гривен.

Срок пользования кредитными средствами от «Топ Кредит» - от 1 до 29 дней с возможностью пролонгации кредитного договора. Пролонгация позволяет пользоваться кредитом еще 10 дней. Условия кредитования от “Top Credit” – простые и прозрачные, без скрытых комиссий и платежей.

Получить такую ссуду могут украинцы в возрасте от 18 до 70 лет.

Погасить экспресс займ можно четырьмя способами: