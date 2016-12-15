Какие косметические процедуры можно делать летом?

Какие косметические процедуры можно делать летом?

Девушкам в любое время года хочется выглядеть прекрасно. Но летом активное ультрафиолетовое излучение отражается на состоянии нашей кожи, которая нуждается в постоянном увлажнении. Необходимо правильно выбирать процедуры, а в летний период — особенно, так как воздействие солнечных лучей пагубно влияет на кожу и провоцирует её преждевременное старение.

Наше время отличается тем, что индустрия красоты постоянно совершенствуется, благодаря чему всегда можно сделать процедуру, которая позволит подкорректировать внешность. Также существует множество косметологических манипуляций, которые позволят сделать лицо лучше в летний период.

Процедуры у косметолога летом в косметическом салоне ограничены своим спектром уходов, массажей и аппаратов, но если Вы хотите сделать более эффективную процедуру, Вам следует обратиться в клинику эстетической медицины. Клиника EDIT – правильный выбор, поскольку здесь работают профессионалы с большим опытом работы. Они обязательно проконсультируют по всем вопросам, чтобы клиент получил то, что ему необходимо.

Основные косметологические процедуры для лица летом

Есть несколько косметологических манипуляций, которые желательно выполнять для ухода за кожей лица летом. Воздействие солнца сильно ее пересушивает, что провоцирует фотостарение. Поэтому коже необходимо дополнительное увлажнение.

Главные процедуры, которые можно делать в летний период:

аппаратный криомассаж, который снимает отечность и улучшает состояние кожи и мышц;

использование интенсивных профессиональных масок с энзимами (ферментотерапии DMK) и легких летних пилингов, восстанавливающих водный баланс кожи и сужающих поры;

лифтинг с использованием криовоздействия и активного кислорода для подтягивающего эффекта;

безинъекционная мезотерапия, которая имеет омолаживающий эффект и обеспечивает увлажнение и питание глубоких слоёв кожи в жаркую погоду;

ультразвуковая и энзимная атравматичная чистка без использования кислот для придания коже чистоты и свежести.

Уход за лицом летом позволит обеспечить коже красивый, свежий и сияющий вид. Для того чтобы процедуры были сделаны правильно, обязательно следует обращаться в проверенные клиники с безупречной репутацией.

Только профессиональные косметологи смогут все сделать правильно, защитить лицо клиента от ожогов, воспалений и других проблем, которые могут возникнуть при выборе ошибочной технологии и параметров процедуры, применения вредных несертифицированных веществ или из-за некомпетентности врача.

Биоревитализация – главная летняя процедура у косметолога

У многих возникает вопрос, можно ли делать биоревитализацию летом, и какую косметологическую организацию выбрать в Киеве. На второй вопрос есть точный ответ — следует выбирать нашу клинику, которая долгие годы ответственно выполняет свою работу и имеет штат профессиональных врачей. Все подробности Вы можете узнать перейдя по ссылке.Что касается того, можно ли делать биоревитализацию в летний период, то можно уверено сказать, что можно и даже нужно.

Биоревитализация — косметологическая услуга, основанная на введении в кожу специального препарата. Цель процедуры – восстановление гидробаланса дермы и активизация синтеза эластина и коллагена. Это прекрасный вариант для лета.

Препарат для биоревитализации вводится в глубокие слои кожи. В составе геля находятся такие компоненты, как гиалуроновая кислота, витамины, пептиды, микроэлементы, факторы роста и сигнальные молекулы. Препарат стимулирует деление и работу клеток, то есть процессы самовосстановления и продления молодости.

Биоревитализация применяется для таких целей:

удаление пигментных пятен, шрамов и рубцов; восстановление уровня увлажненности кожи; борьба с глубокими морщинами; ликвидация темных кругов под глазами.

Существует много препаратов для биоревитализации, однако только косметолог может выбрать, какой из них использовать с учетом состояния и потребностей кожи клиента.

Процедура биоревитализации имеет такие преимущества:

удерживание влаги для придания ей упругости;

нормализация обмена веществ;

легкое естественное осветление цвета лица;

обеспечение антиоксидантного действия, то есть у кожи возникает барьер на пути солнечного излучения;

лифтинг контуров овала лица нехирургическим путем;

активация процесса регенерации кожи, благодаря которой омоложение продолжается даже после завершения курса.

Биоревитализация летом может быть выполнена в нашей клинике профессиональными врачами, обладающими надлежащим образованием и большим опытом работы. Специалист определит, сколько необходимо провести сеансов и посоветует, как часто делать биоревитализацию. Косметолог составит комплексную программу ухода за кожей.

В летнее время надо уделять особенное внимание лицу, поскольку существует множество негативных факторов, которые на нее воздействуют. В век активного развития косметологической индустрии не стоит пренебрегать услугами специалистов, так как они помогут защитить и восстановить кожу лица, чтобы она выглядела молодо и красиво на долгие годы!