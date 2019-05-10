На Киевщине ветеран АТО подорвал себя гранатой

На Киевщине ветеран АТО покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой.



Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.



"Трагедия произошла в селе Чупыра, что на Белоцерковщине. После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - говорится в сообщении.



Как отмечается, на теле 36-летнего погибшего обнаружено взрывную травму грудной клетки. Возле тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты.



Кроме того, в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату “Ф-1” и запал.



Как рассказали в полиции, погибший вернулся из зоны проведения антитеррористической операции два года назад. Он уже неоднократно пытался наложить на себя руки.



По факту самоубийства открыто уголовное производство.



Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

