На Киевщине ветеран АТО подорвал себя гранатой
На Киевщине ветеран АТО покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
"Трагедия произошла в селе Чупыра, что на Белоцерковщине. После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на теле 36-летнего погибшего обнаружено взрывную травму грудной клетки. Возле тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты.
Кроме того, в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату “Ф-1” и запал.
Как рассказали в полиции, погибший вернулся из зоны проведения антитеррористической операции два года назад. Он уже неоднократно пытался наложить на себя руки.
По факту самоубийства открыто уголовное производство.
Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.