Сооснователь Facebook призвал власти США ограничить влияние Цукерберга

Сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал правительство США ограничить влияние соцсети и ее руководителя Марка Цукерберга.



Об этом он написал в колонке для The New York Times.



Хьюз предложил разделить компанию Facebook и Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на независимые компании. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.



По его замыслу, такой правительственный орган в первую очередь должен защищать приватность данных пользователей.



"Влияние Марка ошеломитеьно, оно гораздо больше, чем у кого-либо еще в частном секторе или в правительстве США", - подчеркнул Хьюз.



"Цукерберг - хороший, добрый человек, но его цель - рост Facebook - заставила его пожертвовать безопасностью и цивилизованностью ради кликов", - написал он.

