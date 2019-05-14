Илона Маска вызвали в суд из-за фразы о педофилии его врага

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предстанет перед судом из-за обвинений в педофилии британского дайвера, участвовавшего в освобождении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает «Би-Би-Си».



Дайвер Вернон Ансворт требует компенсацию в размере 75 тысяч долларов. Дата судебного разбирательства назначена на 22 октября 2019-го. Отмечается, что юристы Маска предлагали Ансворту урегулировать спор во внесудебном порядке, однако тот отказался.



В сентябре 2018 года в электронной переписке с журналистом ресурса BuzzFeed Маск назвал дайвера педофилом, указав, что он женат на 12-летней девочке, а также известен продажей детей в сексуальное рабство. В июле такое же обвинение Ансворту он выдвинул в Twitter, однако позднее удалил свою публикацию и извинился.



Конфликт разгорелся, когда Маск в резкой форме ответил Ансворту, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде с помощью специально сконструированной мини-субмарины. Дайвер заявил, что идея миллиардера является пиар-ходом, и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже».



Группа из 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня, однако из-за дождей вход оказался затоплен. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля.

