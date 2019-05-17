В Киеве будет внедрена французская модель комплексной безопасности в школах - КГГА

В рамках реформирования столичной области образования Киев изучает европейский опыт по организации безопасности. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в Париже встретился с руководством Национальной обсерватории по вопросам безопасности и доступа в учебные заведения (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement) Жан Мари Шлере. Стороны обменялись опытом профилактики в сфере пожарной безопасности, физической безопасности и ликвидации последствий экологических и технических чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Как показал опыт, мы движемся правильным путем безопасности наших школ. Франция, а в частности Париж, уже имеют опыт организации мер безопасности, и в современной Европе именно французская модель считается одной из самых эффективных. И наша столица движется в том же направлении, активно занимается усилением безопасности детей в учебных заведениях города. Уже установлены тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения, в планах изменить ограждения учреждений и отрегулировать автомобильное движение возле школ", - отметил Валентин Мондриевский.



Кроме непосредственной защиты школ, в учебных заведениях Парижа регулярно ведется контроль за состоянием зданий, а особое внимание уделяется электро- и пожаробезопасности. В то же время, организация безопасности предусматривает наблюдение за состоянием здоровья учащихся и контроль качества питания. И в этих направлениях столица Украины, как подтвердили французские коллеги, движется правильно.



Валентин Мондриевский считает, что за год уже можно будет представить системные изменения в школьном питании и организации безопасности образовательных учреждений, он пригласил французскую делегацию посетить Киев с визитом.

