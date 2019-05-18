В кинотеатре в Швейцарии установили двуспальные кровати

Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел. Об этом накануне сообщило местное издание 20 Minuten.



Отмечается, что зал VIP-Bedroom (VIP-спальня), расположенный в кинотеатре Pathe в коммуне Шпрайтенбах, оборудован 11 двуспальными кроватями с электронно-регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. На входе в зал всем посетителям выдают тапочки.



Руководство кинотеатра отмечает, что постельное белье на кроватях будет меняться в перерывах между каждым сеансом.



"Гигиенический аспект очень для нас важен, - сказал генеральный директор Pathe Switzerland Венанцио Ди Бакко. - В Швейцарии это предложение является уникальным. Но мы проверили эту концепцию за рубежом, и пока никаких проблем не было".



Помимо зала с кроватями, в кинотеатре Pathe имеется зал Imax и зал с одноместными и двухместными диванами.



Для посещения этих трех залов требуется приобрести VIP-билет, который стоит 49 швейцарских франков (более 1300 гривен - ред.) и включает бесплатные закуски и напитки.

