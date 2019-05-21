Качественная чековая лента оптом от «Форнит»

Чековая лента в наши дни – это самый востребованный расходный материал, который обычно используется для кассовых аппаратов. Сейчас встретить ее можно где угодно: в супермаркетах, кафе, ресторанах, магазинах и других местах, в которых преимущественно производится расчет наличными средствами. Сейчас приобрести чековую ленту можно во многих компаниях и интернет-магазинах, но не всегда этот расходный материал бывает качественным. Важно учитывать некоторые моменты, о которых в тексте будет рассказано позже.

Где приобрести недорогую, но качественную чековую ленту

Хорошую продукцию предлагает купить компания «Форнит», которая успела завоевать достойную репутацию и признание потенциальных покупателей. На сайте компании можно купить чековую ленту оптом в Украине, сэкономить приличную сумму денег, но при этом предоставить сотрудникам магазина, кафе, ресторана, аптеки качественный материал.

Преимущества покупки в «Форнит»:

широкий ассортимент;



вежливое обращение с клиентами;



помощь консультанта;



приятные цены;



быстрая доставка.

Виды чековых лент, которые продаются в «Форнит»

Специалисты выделяют всего три классических вида чековых лент, которые используются в различных аппаратах:

однослойная кассовая лента. Это наиболее простой вариант. Такая лента производится зачастую из офсетной бумаги и состоит всего из одного слоя. Есть разные виды, формы, так как эти параметры зависят от длины, диаметра. Чаще всего можно купить ленту от 25 до 250 мм;



двухслойная кассовая лента. Очень часто ее называют еще и многослойной. Классический вариант такой ленты состоит из верхнего слоя офсетной бумаги и второго самокопирующегося слоя. Это позволяет сохранять копии для отчетности, так как один слой ленты выдается покупателю или клиенту, а второй остается в аппарате;



термобумага для принтера. Сегодня это самый популярный вид чековой ленты. Используют его исключительно в термопринтерах, но огромный плюс в том, что не нужно использовать какие-то дополнительные материалы, следовательно, можно обойтись и без лишних трат.

Компания «Форнит» предоставляет широкий выбор чековых лент по низкой стоимости, но при этом важно отметить, что качество материалов соответствует абсолютно всем стандартам. На сайте можно легко сделать заказ и быстро получить товар в любой город Украины по почте. Эта компания зарекомендовала себя с хорошей стороны.