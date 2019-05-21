Климпуш-Цинцадзе не видит необходимости референдума по вступлению в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что не видит необходимости проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО.



"Я считаю, что у нас есть полностью поддержка общества, мы имеем заложенные положения и в законах и в Конституции о стратегических целях государства. Не считаю необходимым проведения какого-либо референдума для вступления в Альянс", - сказала Климпуш-Цинцадзе журналистам во вторник.



Также она подчеркнула, что в законодательстве нет требования проведения такого референдума.



По словам Климпуш-Цинцадзе, главным заданием Украины на пути вступления в НАТО является выполнение годовых программ, а также принятия ряда законов, которые предусматривают реформирование оборонного сектора и сферы безопасности.

