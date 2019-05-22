Парубий закрыл внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках (№10317).



Согласно календарному плану парламента, очередное заседание Рады состоится во вторник, 28 мая.



Как сообщалось, во вторник, 21 мая, президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Глава государства также обратился к спикеру парламента с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

