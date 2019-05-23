Коломойский утверждает, что после возвращения на Украину не виделся с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что после своего возвращения на Украину не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а поздравил его с победой на выборах по телефону.



"Нет. А с какой стати? Я так понимаю, он (Зеленский) сейчас достаточно загружен", - сказал Коломойский в интервью "Украинской правде" (фрагмент обнародован в YouTube в среду), отвечая на вопрос о том, была ли его встреча с Зеленским после приезда на Украину.



Он отметил, что поздравил Зеленского по телефону и пожелал ему удачи на посту главы государства.



Как сообщалось, Коломойский прилетел в Киев в ночь на 16 мая.



Ранее бизнесмен заявлял, что вернется на Украину после инаугурации президента Зеленского.

