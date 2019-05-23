США подготовились к войне с Ираном

Центральное командование Армии США запросило усиление своих оборонных способностей и дополнительное вооружение. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.



По их информации, запрос может привести к дополнительной отправке 5-10 тысяч солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану. Как отмечается, усиление также может подразумевать под собой получение системы противоракетной обороны Patriot и размещение большего числа военных кораблей в регионе.



Собеседники телеканала отметили, что 23 мая в Белом доме состоится встреча, на которой предложение будет рассмотрено. В то же время, будет ли оно одобрено и в каком объеме, не уточняется.



В настоящий момент на Ближнем Востоке служат от 60 до 80 тысяч американских солдат, отмечает ABC News. Это в том числе 14 тысяч в Афганистане, по 10 тысяч в Кувейте и Катаре, пять — в Ираке, и две — в Сирии.



21 мая госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд проинформировали обе палаты Конгресса о стратегии американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана. После этого демократы выразили тревогу из-за возможного начала конфликта.

