В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 24 мая, в Украине не ожидаются кардинальные изменения синоптической ситуации: останется теплая, влажная воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных, Винницкой и в северных областях, днем на большей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; в западной части - северо-западный, 7-12 м/с, местами град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 4-9°, днем 8-13°.



В Киеве - кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве самая высокая температура днем 24 мая была зафиксирована в 2007 году на отметке 31,3 градусов тепла, самая низкая - ночью в 1899 году на отметке 0,5 градусов выше ноля.



В субботу, 25 мая, ночью местами, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 19-24°, на юге до 26°.



В Киеве – кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.



23 мая на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 16°; в Днепре возле Киева 18°.

