Доля ДТЭК в поставках электроэнергии после покупки двух облэнерго не возросла – эксперт

Покупка группой компаний ДТЭК предприятий «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго», осуществляющих деятельность по распределению электроэнергии, не приведет к увеличению совокупной доли ДТЭК в поставках электроэнергии. Об этом в интервью интернет-изданию «Капитал» сообщила эксперт в области конкурентной политики, кандидат экономических наук Юлия Боровик.



«До 2018 года все энергораспределяющие компании осуществляли два вида деятельности: распределение электроэнергии и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу. С 2019 года распределительные компании не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Это является следствием реализации требований Закона Украины «О рынке электрической энергии» касательно отделения деятельности по распределению электроэнергии от деятельности по производству, передаче и поставке электроэнергии. Таким образом, на сегодняшний день единственным видом экономической деятельности, осуществляемым «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» (как и любой другой энергораспределительной компании) является исключительно распределение электроэнергии» - заявила Ю.Боровик.



Законом Украины «О рынке электрической энергии» операторам системы распределения, которыми являются «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» запрещено осуществлять деятельность в сфере поставок электроэнергии. Приобретение компанией ДТЭК пакетов акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» является покупкой компаний, занимающихся транспортировкой (распределением) электроэнергии. Соответственно, данная покупка не влияет на рыночную долю ДТЭК в поставках электроэнергии.



Напомним, Антимонопольный комитет Украины на заседании 25 апреля 2019 года дал разрешение компании «ДТЭК Нефтегаз» на приобретение 16,77% акций АО «Одессаоблэнерго» и 24,99% акций ЧАО «Киевоблэнерго».

