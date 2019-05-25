ЦИК утвердила план организации и проведения выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, сообщила в пятницу пресс-служба комиссии. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.

ЦИК ранее заявил, что иски не влияют на процесс подготовки досрочных выборов в парламент.



"ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.



Комиссия также приняла постановление "Об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины предоплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019", которым установила размеры предоплаты.



"С целью обеспечения одинакового применения законодательства о выборах народных депутатов Украины, комиссия утвердила разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины", - добавили в пресс-службе.

