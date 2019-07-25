В команде Кличко не получали официальных документов об увольнении его с должности главы КГГА

В команде мэра Киева Виталия Кличко не удивлены инициативой президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации, но отмечают, что никаких официальных уведомлений не получали.



"Мы не получали никаких официальных документов – писем, уведомлений. Все, что видели – скриншот письма (руководителя Офиса президента Андрея – ИФ) Богдана в Интернет-СМИ. В принципе, ничего неожиданного. Они заявляли о подобных намерениях", - сказала пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

