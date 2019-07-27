Признание независимости Косова отозвали 14 стран

Признание независимости Косова отозвали 14 стран

Центральноафриканская республика (ЦАР) стала четырнадцатым государством, отозвавшим признание независимости Косова. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Мы получили официальную ноту с подписью министра, согласно которой они после моего визита провели официальное расследование. Выяснилось, что никакого документа о признании Косова они не принимали, поэтому не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву», — рассказал дипломат.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Сербии сообщили, что тринадцатой страной, отозвавшей свое признание суверенитета Косова, стала Республика Палау.

В последнее время сербские дипломаты и представители самопровозглашенной республики активно пытаются склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании независимости Косова. В частности, в феврале в Приштине заявили, что получили признание еще одной страны — Барбадоса. При этом свое признание независимости края отозвали Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и другие государства.