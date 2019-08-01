Вышли промовидео "Американской истории" ужасов

В Сети появились два тизера предстоящего девятого сезона популярного сериала Американская история ужасов. Он получил подзаголовок 1984, перекликаясь со знаменитым романом-антиутопией Джорджа Оруэлла. Видео появились на YouTube-канале American Horror Story 9.



В ролях в сериале снялись Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Джон Кэрролл Линч, Лесли Эрин Гроссман, Мэттью Моррисон, Дерон Хортон и другие. В том числе, в съемках приняла участие актриса-трансгендер Анжелика Росс.



Выход девятого сезона состоится 18 сентября этого года.









