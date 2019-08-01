Экс-медиаменеджер Пинчука может стать главой мега-министерства по информполитике

В новом правительстве Украины экс-директор медиагруппы StarLightMedi (в нее входят телеканалы, принадлежащие олигарху Виктору Пинчуку) Владимир Бородянский, который недавно стал советником президента Владимира Зеленского, может возглавить мега-министерство, объединяющее Мининформполитики, Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.



Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента. Сам Бородянский отказался комментировать данные слухи "Стране".



Однако, по данным нашего издания, уже завтра, 1 августа, он собирает закрытую встречу представителей крупнейших СМИ по информационной политике. Подробнее о кадровых планах команды Зеленского читайте в нашей статье.



Как сообщалось, 29 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Бородянскому 45 лет, он получил образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит". С 2012 по 2018 годы возглавлял медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит Виктору Пинчуку. Группа включает телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ ТВ.

