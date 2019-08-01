Грызлов отметил снижение числа обстрелов в Донбассе

Режим тишины на востоке Украины в основном соблюдается с 21 июля, существенно снизилось количество обстрелов, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.



"На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения. Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты. Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - сказал Грызлов журналистам.



По его словам, контактная группа фиксирует существенное снижение количества обстрелов в Донбассе.

